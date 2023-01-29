Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki yüksek bölgelerde kar yağışı başladı.

İlçede dün etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki 900 rakımlı Çam Dağı ile Kızılüzüm, Süngüt ve Aktaş mahallelerindeki rakımı yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Sisin de zaman zaman etkili olduğu bölgede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken çiçek açan kardelenler ise kar altında kaldı.

Bu arada bölgedeki kar manzarası dronla görüntülendi.

Çam Dağı'na gelen vatandaşlardan Serdar Kaya, AA muhabirine, bekledikleri karın yağmaya başladığını ve çok güzel manzaralara şahitlik ettiklerini söyledi.





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