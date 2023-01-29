SATSO ve SUBÜ arasında yeşil mutabakat protokolü imzalandı

Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa zeka testi: 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında "Avrupa Yeşil Mutabakat" protokolü imzalandı.



SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın imzasıyla resmiyet kazanan protokol kapsamında SUBÜ bünyesindeki üniversite öğrencileri, SATSO üyesi firmalarda yeşil mutabakat konusunda staj yapacak.

SATSO üyelerinin, Avrupa Birliğince (AB) açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecine önden hazırlıklı olmasının amaçlandığı protokol sayesinde üniversitenin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin konuya yönelik kendilerini daha da geliştirmeleri, iş hayatına adapte olmaları sağlanacak.

Projenin ilerlemesi amacıyla SATSO bünyesindeki Yeşil Mutabakat Komisyonunca "Yeşil Mutabakat Elçileri" eğitim programı hazırlanarak üniversite öğrencilerinin konuyla ilgili donanım kazanması sağlanacak. Ayrıca, SATSO-SUBÜ işbirliğinde elçiler ile firmaların eşleştirilmesi konusunda ortak çalışmalar yürütülecek.

- "Öğrencilerimize yeşil mutabakat oryantasyon eğitimleri verilecek"

Başkan Altuğ, SATSO ve SUBÜ arasındaki işbirliği bağının daha da güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın, 2025 sonrasında çok daha önemli hale geleceğini vurgulayan Altuğ, "Oda ve şehir olarak bizler şimdiden üyelerimizi ve iş dünyamızı bu sürece hazırlıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Rektörümüz ile birlikte imzaladığımız protokol kapsamında üniversitemizin ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin odamız üyesi iş yerlerimizde staj yaparak üyelerimizin yeşil mutabakat sürecine hazırlıklı olmalarını sağlayacağız. Bu doğrultuda odamızda öğrencilerimize yeşil mutabakat oryantasyon eğitimleri verilecek." bilgisini paylaştı.

Altuğ, Yeşil Mutabakatı'nın küresel çevre dengesini gözetmek açısından herkese sorumluluklar getirdiğini vurgulayarak, "Bu konuda yaptığımız hazırlıklar bizleri küresel rekabette de öne taşıyacaktır. Protokolümüz, iş dünyamız ve üniversitemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

- "Bilinçsiz tüketim birtakım değerlerimizi yok ediyor"



Rektör Sarıbıyık ise esas olanın üretimin devamlılığı ve gelişmesi olduğunu belirterek, "Üretirken aynı zamanda bilinçsiz şekilde de tüketmemek gerekiyor ki bilinçsiz tüketim birtakım değerlerimizi de yok ediyor. Sakarya'da bu gibi hassas durumlar göz önüne alınarak büyümenin planlanması çok takdir edilecek bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Farkındalığın diri tutulması gerektiğini vurgulayan Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı, gelecekte üretimi devralacak gençlerimizin de bu farkındalıkla yetişmesi anlamlı ve bu protokol de bu açıdan bakıldığında çok önemlidir. Bizler de öğrencilerimizde bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Üniversite olarak yeşil mutabakat ile ilgili iki Avrupa Birliği, iki de TÜBİTAK projemiz var. Karbon emisyonunun azaltılmasıyla ilgili çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları da SATSO ile işbirliği yaparak daha güçlü hale getirebiliriz. SATSO ve şehrin diğer aktörleri ile çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Protokolümüz hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.