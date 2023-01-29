Sakarya'da belediye ekipleri kar yağışına hazır

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOL-BAK) ekipleri, beklenen kar yağışı için teyakkuza geçti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YOL-BAK ekipleri harekat merkezinde araçlarını hazırladı. Kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları "kar nöbeti" için kentin tüm bölgelerine gönderildi.
Gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olmayan başlayan kar yağışının günlük hayata olumsuz etkilerini önlemek için hazır bulunan ekipler, yüksek bölgelerdeki mahallelerden gelecek ihbarlar için hazır bekliyor.
Bu süreçte her türlü ihbarın Büyükşehir ALO 153 Haber Merkezi'ne ulaştırılabileceği belirtildi.