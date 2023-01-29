Sakarya'da engelliler camideki etkinlikte buluştu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da "Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet" projesi kapsamında engellilere yönelik Kampüs Camisi'nde etkinlik düzenlendi.



Diyanet İşleri Bakanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Başkanlığı, engelli bireylerin cami hizmetlerinden daha çok istifade etmesini sağlamak amacıyla başlatılan proje devam ediyor.



Bu kapsamda İl Müftülüğünce Sakarya Üniversitesindeki (SAÜ) Kampüs Camisi'nde program düzenlendi.



Camide bir araya gelen engelliler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile cami imamı Erol Demir'in sohbetini dinledi.

İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Arzu Geloğlu, sohbette anlatılanları işaret diliyle işitme engellilere aktardı.

Engelli Koordinatörü Turan Ayra da engellilere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Duaların yapıldığı etkinlik sonunda katılımcılara pide ve ayran ikram edildi.



Programa, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Aslı Çam ve yönetim kurulu üyeleri ile engelli aileleri de katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.