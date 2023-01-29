Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı hamile kadın yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı hamile kadın hastaneye kaldırıldı.
Elperek Mahallesi Kuyulu Sokak'tan Yenice Mahallesi Ankara Caddesi'ne çıkan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç, bu sırada yolda yürüyen 24 yaşındaki A.Y'ye çarptı.
Sürücü olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Yaralı A.Y'nin 3 aylık hamile olduğu ve kaza sırasında mahallelerinde düzenlenen mevlitten evine döndüğü öğrenildi.