"Dünya Bisiklet Şehri" unvanlı Sakarya, geçen yıl projeleriyle ön plana çıktı

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SAKARYA (AA) - "Dünya Bisiklet Şehri" unvanına sahip Sakarya, 2022'de bu alanda öncülük ettiği projelerle ön plana çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Sakarya Bisiklet Yolları Haritası" hazırlandı, bu harita üzerinde rotalar belirlenerek şehir merkezi, yaylalar ve ovaları da kapsayan rotalar oluşturulan dijital uygulamaya işlendi.

Uygulamada 49 dağ ve şehir parkurundan oluşan 2 bin 500 kilometre uzunluğundaki rota, bisiklet ve doğa tutkunlarının kullanımına açıldı.

Yeni kurulan Bisiklet Yolları Yapım, Bakım, Onarım ve İşletme Müdürlüğünce bisiklet yollarının temizliği, bakımı yapılarak güvenli bisiklet sürüşlerinin yapılabilmesi adına temizlik programları geliştirildi.



- "Türkiye’de bir ilk: Bike Fest"

Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Sakarya, 2022 yılında ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde "BİKE FEST" düzenledi.

BİKE-FEST'te ilk olarak Sakarya MTB Cup start alırken, sonrasında ise 110 farklı ülkeden canlı yayınlanan dünyanın en heyecanlı dağ bisikleti organizasyonu MTB Eliminatör Dünya Kupası’nda pedallar şampiyonluk için döndü.

Ayrıca, dünyada da ilgiyle takip edilen yarış Tour Of Sakarya yarışı düzenlendi ve 30’dan fazla ülkeden, 13 farklı takımdan toplam 80 sporcu podyum için pedal çevirdi.

Bu sürecin sonunda alınan "2023 Avrupa Spor Şehri" unvanı da kentin özellikle bisiklet konusundaki iddiasını güçlendirdi. Şampiyonalar, "Hedef 500 Kilometre Bisiklet Yolu" sloganıyla yürütülen yol imalatları, bisiklet durakları, bisiklet kiralama istasyonları, Bisiklet Kafe, dijitale işlenen bisiklet rotaları çalışması, Karadeniz’e Pedal Çevirelim projeleriyle Sakarya 2022'de bisikletteki dünya sahnesinin başrolü oldu.





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