Sakarya'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Batakköy Mahallesi'nde açık bırakılan kuyuya yavru köpek düştü. Köpeğin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi yavru köpeği kuyudan çıkardı.

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