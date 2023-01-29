Akyazı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İstanbul istikametine seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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