Öğrenciler, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin GES projesini inceledi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Gençlik Merkezi Dene Yap Atölyesi öğrencileri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerji Sistemleri (GES) Proje alanını gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaman Mahallesi'nde 55 bin metrekare alanda inşası devam eden proje öğrencilerin ziyaretine açıldı.

Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilere güneşten enerji üretmenin detayları ve faydaları anlatıldı.

Proje alanında toplam 14 bin panelle güneşten enerji üretileceği belirtilen açıklamada, "Gelecek nesillerin geleceği gören projelerle buluşturulması eğitimleri için çok önemli. Tesislerimiz ve alanında uzman personellerimiz öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak çalışmalarına devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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