Eğitimi eğlenceyle buluşturan imam, çocuklara camiyi sevdiriyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde dini eğitim verdiği küçük yaştaki öğrencileriyle eğlenceli aktiviteler düzenleyen imam Erol Ekim, çocuklara ibadethane bilinci ve sevgisi kazandırıyor.

Büyükesence Köyü Merkez Camisi İmamı Ekim, yıl boyunca temel dini bilgileri aktardığı 61 öğrencisinin dersler dışında keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Çocuklarla halı saha maçı yapan, masa tenisi ve mendil kapmaca oynayan Ekim, zaman zaman kendi yoğurduğu çiğ köfteyi ikram ediyor.

Öğrencilerinin bahçedeki tavuklarla ilgilenmesini de sağlayarak hayvan sevgisi aşılayan Ekim, yarışmalarda başarılı olan öğrencileri ödüllendirerek motivasyonu sağlıyor.

- "Çocuklarımızın yaptığı iyilikleri puanlandırdık"

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve İlçe Müftüsü Ahmet Koç'un katılımıyla düzenlenen ödül töreninin ardından Ekim, AA muhabirine, çocuklara Allah'ı, Peygamber'i, camiyi ve namazı sevdirmeye çalıştıklarını söyledi.

Her ay küçük ödüller verdiklerini anlatan Ekim, "Çocuklarımızın yaptığı iyilikleri puanlandırdık, namazlarını camide kıldıklarında çok puan, evde namaz kıldıklarında az puan veriyoruz. Kur'an-ı okuduklarında 10, dua okuduklarında yine 10 puan veriyoruz. Bugün çocuklarımıza para ödülleri verdik ve sevindirdik." dedi.

Ekim, hayvan sevgisini de anlattıkları öğrencileriyle masa tenisi, mendil kapmaca oynayıp halı saha maçı yaptıklarına değinerek, bu sayede camiyi daha çok sevdiklerini kaydetti.

Projelerinin çok iyi gittiğini vurgulayan Ekim, "Bu konuda çok mutluyum. Bu projeyle çocuklarımıza çok güzel eğitim verdim." diye konuştu.

- "Camiye severek geliyoruz"

Öğrenci velisi Mehmet Duman, aileler olarak verilen eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerden Eymen Eyüp Ekim, Kur'an-ı Kerim ve duaları öğrendiğini belirterek, "Camide namaz kılmayı öğrendim, vatan, millet, bayrak ve hayvan sevgisini öğrendim." şeklinde konuştu.

Öğrenci Abdullah Samet Aydemir de camiye severek geldiklerini belirterek, "Burada çok güzel şeyler yapıyoruz. Masa tenisi ve çeşitli oyunlar oynuyoruz. Hocamız elleriyle bizlere çiğ köfte yapıyor, biz de afiyetle yiyoruz." ifadesini kullandı.





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