Rize'de otomobilin çarpması sonucu ölen hemşire Sakarya'da toprağa verildi

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SAKARYA (AA) - Rize'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire Enise Gürsoy, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bağdatlı Mahallesi'nde dün otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 25 yaşındaki Gürsoy'un cenazesi, Taraklı ilçesi Kemaller Mahallesi'ne getirildi.

Helallik alınarak Kemaller Mahallesi Merkez Camisi'ne taşınan cenaze, öğle vakti kılınan namazının ardından mahalle kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye, Gürsoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, hemşirenin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Rize Bağdatlı Mahallesi'nde Y.Ö'nün kullandığı 53 DZ 665 plakalı otomobil, dün, yolun karşısına geçen Enise Gürsoy'a çarpmış, yaralı hemşire kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Hemşirenin cenazesi, görev yaptığı aynı hastanede düzenlenen törenin ardından memleketi Sakarya'ya gönderilmişti.





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