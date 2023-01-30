Sakarya Büyükşehir Belediyesi binalarında geçen yıl toplanan 9,4 ton atık dönüştürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi binalarında geçen yıl toplanan 9,4 ton kağıt, cam, metal ve plastik atık geri dönüştürüldü.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ham madde ve doğal kaynakların verimli kullanımı, israfın önlenmesi, atıkların en aza indirilmesi ve tekrar doğaya kazandırılması çalışmaları yapıldı.

Gerekli kriterlerin yerine getirilmesinin ardından 2020'de alınan Sıfır Atık Belgesi'yle, belediye ana binası başta olmak üzere tüm ek binalarda sıfır atık yönetim sistemi uygulamaya girdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde "Sıfır Atık" mottosuyla uygulanan projede, belediye binasında toplanan 2022'de toplam 9,4 ton kağıt, cam, metal ve plastik atık geri dönüştürülerek doğaya kazandırıldı.

Geri dönüşüm miktarının 1 ton 210 kilogram ham madde, 16 bin 172 kilovat saat enerji, 7 bin 304 litre petrol, 110 metreküp su tasarrufu ve 65 ağaca eşdeğer olduğu belirtildi.





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