Sapanca Gölü kıyısından yaklaşık 1 ton atık toplandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün Arifiye kesiminden yaklaşık 1 ton atık toplandı.

Arifiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Park kıyısında temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Lastik, ütü, fotoğraf makinesi, plastik, tahta parçaları, cam ve metal parçalarının da bulunduğu yaklaşık 1 ton atığı çıkaran yetkililer, vatandaşlara, içme suyu temin edilen gölün temizliği konusunda hassas davranılması uyarısında bulundu.

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, vatandaşların sağlıklı ve temiz ortamda yaşamaları için temizliğe büyük önem verdiklerini belirtti.

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