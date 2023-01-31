Sakarya'da seyir halindeki tırdan yola dökülen tonlarca mısır ulaşımı aksattı

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Kaynarca-Karasu duble yolunda seyir halindeki tırdan dökülen tonlarca mısır ulaşımın aksamasına neden oldu.



Karasu Limanı'ndan Kaynarca yönüne giden 54 VL 647 plakalı tırın dorse kapağı, Kayacık kavşağında açılması sonucu tonlarca mısır yola saçıldı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yol ulaşıma kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Mısırlar ise iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.