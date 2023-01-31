Sakarya'da seyir halindeki tırdan yola dökülen tonlarca mısır ulaşımı aksattı

SAKARYA (AA) - Kaynarca-Karasu duble yolunda seyir halindeki tırdan dökülen tonlarca mısır ulaşımın aksamasına neden oldu.
Karasu Limanı'ndan Kaynarca yönüne giden 54 VL 647 plakalı tırın dorse kapağı, Kayacık kavşağında açılması sonucu tonlarca mısır yola saçıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yol ulaşıma kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Mısırlar ise iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.