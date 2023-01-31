Sakarya'da çiftlikte uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Diş çürüğü neden olur, nasıl geçer?

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çiftlikte uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağcılar Mahallesi'nde T.E'nin çiftlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı istihbaratı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerin kullanıldığı aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kullanma aparatı ve hassas terazi ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.