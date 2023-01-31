Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde idmana çıkan futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakarya temsilcisi, ligin ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü, 5 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi, topladığı 34 puanla 8'inci sırada yer alıyor.





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