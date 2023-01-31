Sakarya'da otomobilin çarptığı genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarpmasıyla yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede öldü.



D-140 kara yolunda 28 Ocak Cumartesi günü yol kenarındaki tırdan malzeme alıp yolun karşısına geçerken Y.A. yönetimindeki 54 YA 320 plakalı otomobilin çarptığı Mehmet Oğuz Demiralay (16), kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Demiralay'ın cenazesinin yarın Akyazı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.