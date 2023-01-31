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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da otomobilin çarptığı genç, yaşam mücadelesini kaybetti

AA

Sakarya'da otomobilin çarptığı genç, yaşam mücadelesini kaybetti

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarpmasıyla yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede öldü.

D-140 kara yolunda 28 Ocak Cumartesi günü yol kenarındaki tırdan malzeme alıp yolun karşısına geçerken Y.A. yönetimindeki 54 YA 320 plakalı otomobilin çarptığı Mehmet Oğuz Demiralay (16), kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demiralay'ın cenazesinin yarın Akyazı ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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