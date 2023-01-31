Sakarya'da şubat ayında 5 tiyatro oyunu sahnelenecek

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 5 tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca Belediyesi Tiyatrosunca, "Hayatın Umudu" adlı oyun 10 Şubat Cuma 19.00'da Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

Parantez Yapım tarafından oynanacak "Ali Baba ve Kırk Haramiler" çocuk tiyatrosu, 12 Şubat Pazar 13.00 ve 15.00'te minik izleyicileri misafir edecek.

Mart Sahne'nin "Arkadaşım Heykel" oyunu da 23 Şubat Perşembe 11.00 ve 14.00'te AKM'de çocukların beğenisine sunulacak.

"Emanetçi" oyunu Sakarya Kent Konseyince 14 Şubat Salı 19.00'da AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Sanat Ofisince "Merhaba Kurtuluş Vesilesi" adlı oyun, 20 Şubat Pazartesi günü 19.00'da sahnelenecek.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konferans, sinema, söyleşi, imza günü, film gösterimi, panel ve dinleti etkinlikleriyle de sanatseverler şubat ayını dolu dolu geçirecek.





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