Sakarya'da üniversite öğrencileri, akıllı tarım ve çevre konusunda bilinçlendiriliyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da üniversite öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "7. Tematik Kış Kampları" kapsamında "Akıllı Tarım ve Çevre Kampı"na katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Arifiye Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Bakanlığın bu yıl 7'ncisini düzenlediği kış kamplarının 15 ilde 15 ayrı temayla başladığını söyledi.

Sakarya'da "Akıllı Tarım ve Çevre" temalı kampın gerçekleştirildiğini aktaran İnanç, "Bakanlığımıza bağlı yurtlarda kalan 50 ilden 100 gencimizi misafir ediyoruz. Bir de Sakarya'daki yurtlarda kalan öğrencilerle 150'ye yakın gencimize, 7 konu başlığında alanında uzman 7 akademisyen hocamız eğitim veriyor." dedi.

Kampların güzel ve verimli geçtiğini ifade eden İnanç, eğitimlerin yanı sıra şehit ailelerine ziyaret, ilçelere gezileri, sinema etkinlikleri, bilgi, masa tenisi yarışması gibi sosyal aktivitelerle gençlere keyifli hafta geçirtmeye çalıştıklarını belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Sait Yazgan, gençlerle sıfır atık konusunu ele aldıklarını anlatarak, "Bu yıl içerisinde fabrikalar, kamu kurumları, üniversiteler ve hastanelerde sıfır atığın uygulanmaya başlaması, Türkiye ve çevre mühendisliği için, atık sektörü için çok büyük adım." şeklinde konuştu.

- Yabancı uyruklu öğrenciler kamptan memnun

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Tarımsal Biyoteknoloji bölümü 1. sınıf öğrencisi Marckenley Louis de kampın çok iyi ve elverişli geçtiğini dile getirerek, "Çok keyifli, çok zevkli. Bölümümle ilgili çok şey öğrendim." dedi.

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Pakistanlı Ali Sajan da ilk kez kampa katıldığına değinerek, "Ülkemde böyle fırsatlar az. Türkiye'de hemen her yerde etkinlikler var. Çok güzel şeyler gördüm. Özellikle biyoteknoloji konusundaki konuşmayı beğendim." ifadesini kullandı.

SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Fethi Ümit Sayar da katılım amacının ülkenin yönetimi, ithalat, ihracat ve sanayi anlamında yakından takip etmek olduğunu kaydetti.

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