SATSO'da "Rusya Federasyonu İş ve Yatırım Olanakları Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi

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SAKARYA (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi iş birliğinde ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ev sahipliğinde "Rusya Federasyonu İş ve Yatırım Olanakları Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği katılım destekleri ile SATSO hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, kentteki sanayici ve KOBİ'lere Rusya Federasyonu'nda iş ve yatırım olanakları tanıtıldı, ülke ekonomisi ve ikili ticaretteki gelişmeler hakkında bilgi aktarıldı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, toplantıda yaptığı konuşmada, Sakarya'nın güçlü ticari kabiliyete sahip Türkiye'nin üretim gözdesi bir kent olduğunu söyledi.

Sakarya'nın pazar kimliğini, üretim kimliği ile zenginleştirdiğini dile getiren Altuğ, "Bu anlamda küresel rekabette ayakta durabilmek için değil, rekabette önde olmak için her alanda yeteneklerini geliştiren, ülke ekonomisine katkı sunan, beşeri sermayesini artıran, tükettiğinden fazlasını üreten bir şehir olarak küresel pazardaki payımızı yükseltmek için dış ticaretimizde ikili ilişkileri önemsiyoruz." dedi.

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını anlatan Altuğ, ticari ve yatırım olarak iş birliği sağlamanın iki ülkenin yararına olacağını vurguladı.

Coğrafi yakınlığın, Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde önemli avantaj sağladığına dikkati çeken Altuğ, "Dış ticaret hacmimize baktığımızda 2021 yılında Rusya ile ticarette ülkemizin 23,2 milyar dolar dış ticaret açığı verdiği gözlenmektedir. Rusya'nın 2021 yılı toplam ihracatının yüzde 5,4'ü Türkiye'ye gerçekleşmiştir. 2021 yılında Türkiye'den Rusya'ya başlıca ihraç edilen ürünler arasında meyve-sebze makine, mekanik cihazlar ve aletler, ilk sırayı oluşturuyor. Sakarya'nın Rusya'ya ihracatı ise 2022 yılında 41 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunda savaş sürecinin etkilerini gözlemliyoruz. Önceki yıla göre kıyaslandığında yüzde 70 azalış yaşanmıştır. Sakarya'dan 60'ın üzerinde firma Rusya'ya ihracat gerçekleştirmektedir. Karasu Limanımızdan da Rusya'ya Tuapse ve Nutep limanlarına haftada 3 gün Ro-Ro seferi yapılmakta. Liman ticari ilişkilerimizin güçlenmesinde ve kolaylaşmasında önemli paya sahip." diye konuştu.

DEİK Türkiye Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı'nın da konuşma yaptığı programda Rusya İhracat Merkezi Türkiye Temsilcisi Timur Safin, Rusya Federasyonu'nun iş ve yatırım potansiyeli sunumu gerçekleştirdi.

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