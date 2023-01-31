Pamukova'da eski dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde eski dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

İddiaya göre, Elperek Mahallesi'nde Y.Ö. (33), eski dini nikahlı eşi G.Ç'nin (31) kendisiyle barışmasını istedi. Barışma teklifini kabul etmeyen kadın, Y.Ö. tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

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