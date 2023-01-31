Sakarya'dan kısa kısa

"Çip krizi bizim için bitti"

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasına ilişkin vatandaşları tesisat ve sayaçlarda yaşanabilecek donmalara karşı uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, donmayı önlemek için sayaçların kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam ve benzeri malzemelerle sıkıca sarılması ve muhafaza sandıklarının talaşla doldurulması tavsiyesinde bulunuldu.

Donan sayaçlara ateş yakarak veya sıcak su dökülerek müdahale edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluk durumlarında vatandaşların "ALO 185 SASKİ Çağrı Merkezi"ne başvurması gerektiği belirtildi.

- "Sokakta kimse kalmasın"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin "Sokakta kimse kalmasın" sloganıyla başlattığı kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım kampanyası sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kimsesiz ve sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların beledeyi birimlerine bildirilmesi için çağrıda bulunuldu.

Şehir merkezi başta olmak üzere gar binası, Büyükşehir Terminali, hastaneler ve diğer noktaların ekipler tarafından 24 saat denetim altında tutulduğu vurgulanan açıklamada, vatandaşların, "444 40 54", "ALO 153 Çözüm Masası" ve "ALO Zabıta 277 54 10" telefon numaralarını arayabilecekleri kaydedildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.