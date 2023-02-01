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Sakarya'da kurulacak somon işleme tesisiyle su ürünleri potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor

AA

Sakarya'da kurulacak somon işleme tesisiyle su ürünleri potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) desteğiyle kurulması planlanan Somon Balığı İşleme Tesisi ile mavi ekosistemin gelişmesine ve istihdama katkı sunulacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) yapılan açıklamaya göre, SUBÜ, Karasu Belediyesi ve Karasu Kaymakamlığı işbirliğinde hazırlanan projeyle, MARKA tarafından yürütülen "Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında Karasu Somon Balığı İşleme Tesisi kurulacak.

Ülke ekonomisinin gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması noktasında önemli yeri bulunan "mavi ekonomi"ye ilişkin bölgede farkındalığı artırmak, gelir ve refah düzeyini yükseltmek amacıyla geliştirilen projenin bütçesi, 2 milyon 696 bin 74 lira olarak belirlendi.

Bölgedeki su ürünleri ekosistemiyle çok paydaşlı "mavi ekonominin" ve su ürünleri potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanan tesisle ayrıca, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve dağıtımı konusunda Karasu'nun bölge üssü haline getirilmesi, nitelikli istihdam oluşturulması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması planlanıyor.

- Kadınlar istihdam edilecek

Bu kapsamda balık ürünlerini işleme, iç organları temizleme, pul kazıma, yıkama-temizleme ve paketleme işlemlerine ilişkin eğitim verilecek 10 genç kadın tesiste istihdam edilecek.

Karasu Belediyesi de tesis için 1500 metrekare kapalı alana sahip bina inşa edecek. Bölgede yetiştiriciliği yapılan balıklar satın alınarak işlenecek ve pazara sunulacak. Karadeniz somonları taze ya da dondurulmuş şekilde satışa hazır hale getirilecek.

Artan nüfus ve talebe yetişemeyen av balığına alternatif olarak yetiştiriciliğin yapıldığı balık tesislerinin kurulmasına aracılık edilecek. Kurulacak internet sitesiyle projenin bilinirliği artırılacak.

Projenin finansal akademik danışmanlığını SUBÜ Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sedat Durmuşkaya, teknik akademik danışmanlığını Pamukova Meslek Yüksekokulu'ndan Doç. Dr. Hamza Bozkır, eğitim danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Serdar Geçer üstlenecek.

Üretim tesisinin kurulması, makine teçhizatının yerleştirilmesi ve tesisin işletilmesiyle ilgili teknik, balık ürünlerinin işlenmesi, temizlenmesi, paketlenmesi, gıda güvenliği ve hijyen gibi konularda ise yetkinliğe yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde SUBÜ aktif görev alacak.

Projeye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sakarya, Bolu ve Düzce Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği, S.S. Karasu Yeni Mahalle Su Ürünleri Kooperatifi ile Karasu'daki bir inşaat şirketi de destek verecek.


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