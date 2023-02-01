Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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SAKARYA (AA) - Sakarya kent merkezinin yüksek kesimleri ile ilçelerinde kar etkisini gösterdi.

Kentte uzun süredir beklenen ve gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimlerinde hafif şekilde hissedildi. Korucuk Mahallesi sabah saatlerinde karla kaplandı.

Hendek ilçe merkezi aniden bastıran yağışla beyaza büründü. İlçeye bağlı Dikmen Mahallesi'nde kar kalınlığı 20 santimetre, Dikmen Yaylası'nda 35 santimetreye kadar ulaştı.

Öte yandan Akyazı ilçesindeki yaylalar ile Kocaali, Geyve, Pamukova ve Kaynarca ilçelerinin yüksek kesimlerinde yağış sürüyor.

- Karla mücadele önlemleri alındı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele kapsamında gereken önlemlerin alındığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekiplerinin Sakarya'nın 16 ilçesinde ve merkezde karla mücadele için araçlarını ve personelini hazırladığı belirtildi.

Ekiplerin dün gece saatlerinden itibaren yağışın etkisini artırdığı yüksek kesimlerde nöbete başladığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Greyder, kar küreme ve tuzlama kamyonları Akyazı, Hendek, Geyve ve Pamukova'nın yüksek kesimlerinde yoğun mesaiye başladı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimi geçtiği bölgelerde grup yollarının ulaşıma açık kalması ve buzlanma riskine karşı tedbir alınması için çalışma yapılıyor. Sakarya'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışa karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Dün gece yarısından itibaren rakımı 400'ün üzerindeki kırsal bölgelerimizde karla mücadele çalışmalarına başladık."

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