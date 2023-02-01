Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Yuvalak ve Ömercikler mahallelerindeki iki eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramalarda, 1,5 kilogram kubar esrar, 20 gram bonzai, 50 uyuşturucu hap, 40 gram kenevir tohumu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler R.K. ve S.Ö'nün işlemleri devam ediyor.



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