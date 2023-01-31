Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu ölen genç toprağa verildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Mehmet Oğuz Demiralay (16) için Yeşildirek Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Demiralay'ın yakınları burada taziyeleri kabul etti. Törene katılan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Gencin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kuzuluk Topçusırtı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



D-140 kara yolunda 28 Ocak'ta yol kenarındaki tırdan malzeme alıp yolun karşısına geçmeye çalışan Demiralay'a, Y.A. yönetimindeki 54 YA 320 plakalı otomobil çarpmıştı.



Akyazı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gündür yaşam mücadelesi veren ağır yaralı genç, dün tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



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