Hentbolda Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu konuk edecek

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Spor Toto Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Serdivan Spor Salonu'nda yarın oynanacak maç, saat 18.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

Sporseverlerin ücretsiz takip edeceği karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayan yeşil siyahlı ekip, seyircisi önünde kazanma hedefiyle parkeye çıkacak.

Ligde topladığı 23 puanla zirve takibini sürdüren Sakarya temsilcisi, iç sahada oynadığı 7 maçın tamamını kazandı.





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