Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde idmana çıkan futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakaryaspor, idmanda 19 yaş altı takımıyla 35’er dakikalık iki devre halinde oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü, 5 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi, topladığı 34 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

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