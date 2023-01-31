Sakarya’da eski dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde eski dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Elperek Mahallesi'nde dün barışma teklifini reddettiği gerekçesiyle eski dini nikahlı eşi G.Ç'yi (31) bıçakla yaralayan Y.Ö’nün (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Pamukova Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu aradan yüzünde kesikler oluşan kadının, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Epelek Mahallesi'nde dün Y.Ö, iddiaya göre barışma teklifini reddeden G.Ç'yi bıçakla yaralamıştı. Yaralı kadın, İlçe Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Olay yerinden kaçan zanlı, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.

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