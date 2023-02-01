Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

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SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig takımlarından Sakarya Büyükşehir Belediyespor; Çetin Çelik, Achraf Elabed ve Blida Mohamed Ghazali'yi transfer etti.

Ligde 11 galibiyet ve 1 beraberlikle 14. hafta sonunda üçüncü sırada bulunan yeşil siyahlı takım, son olarak Spor Toto forması giyen sağ kanat oyuncusu Çetin Çelik ve Mihalıççık'ta görev alan Tunuslu kaleci Achraf Elabed ile Cezayirli sol oyun kurucu Blida Mohamed Ghazali'yi renklerine bağladı.

Lisans işlemleri tamamlandıktan sonra takımla antrenmanlara başlayan üç oyuncu, görev verilmesi halinde yarınki Spor Toto karşılaşmasında oynayabilecek.





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