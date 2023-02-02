Evinin banyosunda ölü bulunan orman muhafaza memuru Sakarya'da defnedildi

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SAKARYA (AA) - Evinin banyosunda 31 Ocak'ta ölü bulunan orman muhafaza memuru Zeki Öner, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde toprağa verildi.



Şile Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Öner (61) için Ferizli'deki Seyifler Mahallesi Merkez Camisi'nde dün cenaze töreni yapıldı.



Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti. Öner'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Seyifler Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.



Törene, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Söğütlü Orman İşletme Şefi Volkan Ulusoy, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, orman muhafaza memurları ve aile yakınları katıldı.



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