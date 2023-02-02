İlk yerli seri üretim askeri kara aracı motorunun ismi belli oldu, sevkiyatı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlk yerli seri üretim askeri kara aracı motorunun ismi belli oldu, sevkiyatı başladı

AA

İlk yerli seri üretim askeri kara aracı motorunun ismi belli oldu, sevkiyatı başladı

SAKARYA (AA) - Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli motora "Tuna" ismi verildi, ilk motorların sevkiyatı yapıldı.

Tuna motorunun ilk sevkiyatı için BMC Power'ın Arifiye tesislerinde gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yöneticileri, projede görev alan alt yüklenicilerin temsilcileri ve BMC Power çalışanları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, törende yaptığı konuşmada, motorun seri olarak teslim edilmesinin, Türk savunma sanayisinin nasıl bir takım olabildiğinin Türkiye ve dünyaya gösterilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde "yapamayız" zihniyetinin çok geride kaldığını dile getiren Tüfekci, "Bu teslimatla kendi tasarım ve üretim kabiliyetimizle neler yapabileceğimizi de göstermiş oluyoruz." dedi.

Tüfekci, bu motorların güçlendireceği platformlardan başlayarak Batu, Utku ve Azra gibi motor projeleriyle, Altay tankı başta olmak üzere, yerli ve milli platformların güçlendirileceğini belirtti.

- "Kalp neyse motor o"

BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, BMC'nin 1964'ten başlayan hikayesinde bugün yeni bir zirveye ulaşıldığını vurguladı.

"Tasarım ve parçaları başkasına ait motorlar üretirken, tasarımı ve aşağı yukarı tüm kritik parçaları bize ait bir motoru tasarlayıp üretimini yapar noktaya geldik." diyen Yalçıntaş, "Bir insanda kalp neyse araçta da motor ve güç grubu o. Bir askeri platformun motorunu yerli üretebilmek çok büyük bir onur. Bu, motorların kullanımı hakkında, bunların takıldığı platformlar hakkında kimse bir şey dayatamayacak demek." ifadelerini kullandı.

BMC Power'ın geleceğe yön veren bir şirket haline dönüştüğünü dile getiren Yalçıntaş, kısa süre sonra Fırtına obüsüne yerli motorlar takılacağını, yakında Altay tanklarının seri üretim teslimatlarına başlayacaklarını bildirdi.

Yalçıntaş, bugüne kadar Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Motoru (TTZA) olarak bilinen projeye yeni isim verilmesine ilişkin olarak da "Kardeşlerinin ismi vardı. Ailenin en küçüğü buydu, belki o yüzden bir ismi yoktu. Ailemizin en küçük üyesine bugünden itibaren bir isim koymuş oluyoruz. Kendini ispat ediyor, bir platforma güç veriyor dolayısıyla bir isim hak ediyor. O nedenle bir isim vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dosta düşmana mesaj"

2023 yılı BMC'nin yılı olacağını belirten Yalçıntaş, "Binbir özenle attığımız tohumların yeşerdiğini, fidana dönüştüğünü görüyoruz. 2023'te birçok fidanımız olacak, ilerde köklü ağaçlara dönüşecek." şeklinde konuştu.

Yerli motorların Arifiye'den, Sakarya'dan teslim edilmesinin çok önemli ve sembolik olduğunu dile getiren Yalçıntaş, şunları kaydetti:

"Arifiye fabrikası Türkiye'nin göz bebeğidir. Çok farklı, önemli yeri vardır. Bu motorlar milli motorlardır ve çok büyük ölçüde yerli motorlardır. Bu anlamda ekonomik bağımsızlığın sembolü olan motorlardır. Arzu ettiğimiz şekilde, hiçbir başka devletin herhangi bir kısıtlamasına tabi olmadan kullanabileceğimiz motorlardır. Bu, ekonomik bağımsızlıktır. Sakarya, Türkiye'nin bağımsızlığında çok önemli bir rol oynamaktadır, bağımsızlığımızın dönüm noktasıdır. Milli bağımsızlığımızın dönüm noktası olan Sakarya, savunmadaki ekonomik bağımsızlığımın bir göstergesi olmaktadır. Bu, dosta da düşmana da bir mesajdır."

- "Yerli motor yolculuğu devam edecek"

BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval da güç ve aktarma sistemleri konusunda dışa bağımlılığı asgari seviyeye çekmek üzere faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Şirket olarak 400'den 1500 beygire kadar güç grubu projeleri yürüttüklerini ifade eden Kaval, Tuna motoru için 2018 yılı kasım ayında geliştirme çalışmalarına başlandığını, Erzurum ve Antalya gibi farklı iklim ve coğrafi koşullarda yol testleri yapıldığını anlattı.

Proje kapsamında ilk 20 motorun sevkiyata hazır hale getirildiği bilgisini veren Kaval, şöyle konuştu:

"6 yıllık genç şirketimizin ilk seri üretim motorları Vuran araçlarına entegre edilmek üzere yola çıkacak. Araçlar daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Böylece ilk kez yerli motorlu bir taktik tekerlerli araç Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş olacak. Bugüne kadar tasarım ve test faaliyetleri ağırlıklı yürütülen çalışmalarımızda seri üretim yolculuğumuz başladı. Azra, Utku ve Batu motorları ile diğer projelerle de bu yolculuk devam edecek."

Törenin ardından BMC Tuğra kamyonlarına yüklenen yerli motorlar BMC Vuran çok amaçlı zırhlı araçlara entegre edilmek üzere firmanın İzmir'deki fabrikasına sevk edildi. Motorlardan ilk aşamada 90 adet teslim edilecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakaryaspor'da ilk hedef play-off hattının içinde kalmak
YEREL HABERLER Sakaryaspor'da ilk hedef play-off hattının içinde ...
Evinin banyosunda ölü bulunan orman muhafaza memuru Sakarya'da defnedildi
YEREL HABERLER Evinin banyosunda ölü bulunan orman muhafaza memuru ...
İlk yerli askeri motor teslimatı başlıyor
YEREL HABERLER İlk yerli askeri motor teslimatı başlıyor
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, 3 ...
Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının ...
Hentbolda Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu konuk edecek
YEREL HABERLER Hentbolda Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
YEREL HABERLER Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Sakarya'da kurulacak somon işleme tesisiyle su ürünleri potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER Sakarya'da kurulacak somon işleme tesisiyle su ...
Karnındaki şişliğin nedeninin kitle olduğunu trafik kazası geçirince öğrendi
YEREL HABERLER Karnındaki şişliğin nedeninin kitle olduğunu trafik ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya’da eski dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya’da eski dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan ...
Pamukova'da eski dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Pamukova'da eski dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı ...
SATSO'da "Rusya Federasyonu İş ve Yatırım Olanakları Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER SATSO'da "Rusya Federasyonu İş ve Yatırım Olanakları ...
Sakarya'da üniversite öğrencileri, akıllı tarım ve çevre konusunda bilinçlendiriliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da üniversite öğrencileri, akıllı tarım ve ...
Sakarya'da şubat ayında 5 tiyatro oyunu sahnelenecek
YEREL HABERLER Sakarya'da şubat ayında 5 tiyatro oyunu sahnelenecek
Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu ölen genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu ölen genç ...
Sakarya'da otomobilin çarptığı genç, yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da otomobilin çarptığı genç, yaşam ...
Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının ...
Sakarya'da çiftlikte uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da çiftlikte uyuşturucu sattığı iddia edilen ...
Türkiye'nin yerli motorlu ilk 8x8 aracı göreve hazır
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli motorlu ilk 8x8 aracı göreve hazır
Sakarya'da asker eğlencesinde havaya ateş edenlere 46 bin 650 lira ceza
YEREL HABERLER Sakarya'da asker eğlencesinde havaya ateş edenlere 46 ...
Sakarya'da seyir halindeki tırdan yola dökülen tonlarca mısır ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Sakarya'da seyir halindeki tırdan yola dökülen ...
Sapanca Gölü kıyısından yaklaşık 1 ton atık toplandı
YEREL HABERLER Sapanca Gölü kıyısından yaklaşık 1 ton atık toplandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.