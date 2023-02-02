Sakarya'da kardan kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 6 grup yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollara anında müdahale edildiği belirtildi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekiplerinin, Meteoroloji raporuna göre aksiyon alarak teyakkuza geçtiği anlatılan açıklamada, "Ekipler 48 saattir karla mücadele çalışmasını aralıksız yürütüyor. Yoğun yağışın etkili olduğu Geyve ve Taraklı'da 6 grup yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine greyderler, küreme ve tuzlama kamyonlarıyla tüm yollar aktif duruma getirildi." bilgisi verildi.

Geyve Kamışlı'da da yürütülen çalışma sonucu yolun açıldığı bildirilen açıklamada, kar yağışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve vatandaşların tüm imkanları kesintisiz kullanması için 24 saat esaslı saha çalışması yapıldığı kaydedildi.





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