Adapazarı'nda sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getiren esnafa "Altın Esnaf Belgesi" verildi

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SAKARYA(AA) - Adapazarı Belediyesi, yasal yükümlülükleri ve sorumluluklarını yerine getiren esnaflara "Altın Esnaf Belgesi" takdim etti.

Kentteki bir otelde düzenlenen törende, ilçe sınırları içinde tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnafları takdir ve teşvik için belge verildi.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce organize edilen programda ödül alacak esnaf, oda temsilcileriyle istişare edilerek belirlendi.

Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, törende yaptığı konuşmada, belge alan esnafı tebrik ederek, "Esnafımızın kardeşiyiz, dostuyuz, ailesiyiz. Bu samimiyete hamdolsun selam verdiğimiz her dükkanda memnuniyetle şahit oluyoruz. Bu güzel buluşmamız da birlik ve beraberliğimizin, muhabbetimizin güzel bir neticesidir. İnşallah Adapazarı Belediyesi olarak birbirimize sımsıkı kenetlenmeye, Adapazarı'mızda sevgiyi, muhabbeti ve dayanışmayı hakim kılmaya, kolayı, zoru, sevinci, hüznü hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.





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