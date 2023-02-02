Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini öldüren sanık yargılanıyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı tüfekle vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Zülküf Uygar ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağmaya teşebbüs" suçundan 10 yıla, "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Müşteki avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık, mütalaaya katılmadığını dile getirerek, "Beyanda bulunmak için süre istiyorum. Olaydan dolayı çok pişmanım, keşke olmasaydı." dedi.

Sanık avukatı da mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamını, taraflara esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.

- Olay

Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'ndeki HEM binasından çıkan Abdulvahit Uygar (49), 26 Nisan 2022'de kardeşi Mehmet Zülküf Uygar (47) tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin içerisinde bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku mevkisinde bir dinlenme tesisi önünde durdurmuştu.

Ekipler, araçtaki Mehmet Zülküf Uygar ile 5 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı. Yabancı uyrukluların, şüphelinin bulunduğu araca yolda otostop çekerek bindiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 9 sayfalık iddianamede, sanık hakkında, "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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