Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini öldüren sanık yargılanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini öldüren sanık yargılanıyor

AA

Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini öldüren sanık yargılanıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı tüfekle vurarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Zülküf Uygar ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağmaya teşebbüs" suçundan 10 yıla, "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Müşteki avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık, mütalaaya katılmadığını dile getirerek, "Beyanda bulunmak için süre istiyorum. Olaydan dolayı çok pişmanım, keşke olmasaydı." dedi.

Sanık avukatı da mütalaaya katılmadıklarını ifade ederek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamını, taraflara esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.

- Olay

Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'ndeki HEM binasından çıkan Abdulvahit Uygar (49), 26 Nisan 2022'de kardeşi Mehmet Zülküf Uygar (47) tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin içerisinde bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku mevkisinde bir dinlenme tesisi önünde durdurmuştu.

Ekipler, araçtaki Mehmet Zülküf Uygar ile 5 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı. Yabancı uyrukluların, şüphelinin bulunduğu araca yolda otostop çekerek bindiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 9 sayfalık iddianamede, sanık hakkında, "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adapazarı'nda sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getiren esnafa "Altın Esnaf Belgesi" verildi
YEREL HABERLER Adapazarı'nda sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine ...
Sakarya'da kardan kapanan mahalle yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da kardan kapanan mahalle yolları ulaşıma ...
İlk yerli seri üretim askeri kara aracı motorunun ismi belli oldu, sevkiyatı başladı
YEREL HABERLER İlk yerli seri üretim askeri kara aracı motorunun ...
Sakaryaspor'da ilk hedef play-off hattının içinde kalmak
YEREL HABERLER Sakaryaspor'da ilk hedef play-off hattının içinde ...
Evinin banyosunda ölü bulunan orman muhafaza memuru Sakarya'da defnedildi
YEREL HABERLER Evinin banyosunda ölü bulunan orman muhafaza memuru ...
İlk yerli askeri motor teslimatı başlıyor
YEREL HABERLER İlk yerli askeri motor teslimatı başlıyor
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, 3 ...
Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının ...
Hentbolda Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu konuk edecek
YEREL HABERLER Hentbolda Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Spor ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
YEREL HABERLER Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Sakarya'da kurulacak somon işleme tesisiyle su ürünleri potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER Sakarya'da kurulacak somon işleme tesisiyle su ...
Karnındaki şişliğin nedeninin kitle olduğunu trafik kazası geçirince öğrendi
YEREL HABERLER Karnındaki şişliğin nedeninin kitle olduğunu trafik ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya’da eski dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya’da eski dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan ...
Pamukova'da eski dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Pamukova'da eski dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı ...
SATSO'da "Rusya Federasyonu İş ve Yatırım Olanakları Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER SATSO'da "Rusya Federasyonu İş ve Yatırım Olanakları ...
Sakarya'da üniversite öğrencileri, akıllı tarım ve çevre konusunda bilinçlendiriliyor
YEREL HABERLER Sakarya'da üniversite öğrencileri, akıllı tarım ve ...
Sakarya'da şubat ayında 5 tiyatro oyunu sahnelenecek
YEREL HABERLER Sakarya'da şubat ayında 5 tiyatro oyunu sahnelenecek
Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu ölen genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu ölen genç ...
Sakarya'da otomobilin çarptığı genç, yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da otomobilin çarptığı genç, yaşam ...
Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü maçının ...
Sakarya'da çiftlikte uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da çiftlikte uyuşturucu sattığı iddia edilen ...
Türkiye'nin yerli motorlu ilk 8x8 aracı göreve hazır
YEREL HABERLER Türkiye'nin yerli motorlu ilk 8x8 aracı göreve hazır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.