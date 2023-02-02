Dünya Sulak Alanlar Günü, Sakarya'daki Acarlar Longozu'nda kutlandı

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SAKARYA (AA) - Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Sakarya'daki Acarlar Longozu, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliğindeki etkinlikte konuşan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sulak alanların insan yaşamı için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Temel vazifelerinin tabiatın koruma ve kullanma dengesi içinde gelecek nesillere aktarılması olduğunu vurgulayan Çokçetin, "Bu çerçevede tür ve alanların korunması için sulak alan, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, tabiat anıtı, yaban hayatı geliştirme sahası gibi korunan alanlar ilan ediyor, bunun yanında avcılık, sahipsiz hayvanlar ve biyolojik çeşitlilik konularında düzenlemeler yapıyoruz." dedi.

Çokçetin, bu vizyonla Türkiye'de 48 milli park, 261 tabiat parkı, 113 tabiat anıtı, 31 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 59 ulusal öneme haiz sulak alan ve 32 mahalli önemi haiz sulak alan olmak üzere 643 korunan alan ilan ettiklerini anlatarak, 2023 vizyonuyla 15 korunan alan daha ilan edeceklerini bildirdi.

- "55 sulak alanda ekoturizme yönelik yatırımlar yapıldı"

Bugünü kutlamalarındaki amacı, sulak alanları korumanın aslında geleceği korumak anlamında geldiğini insanlara hatırlatmak şeklinde açıklayan Çokçetin, Türkiye'nin 1994'te Uluslararası Ramsar Sözleşmesi'ni imzalayarak sulak alanların korunması ve akılcı kullanımını taahhüt ettiğini anımsattı.

Çokçetin, 2015'te başlattıkları "Ulusal Sulak Envanter Projesi"yle ülkedeki sulak alanların il il, bölge bölge belirlendiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"İklim değişikliği ve insan müdahaleleri nedeniyle su kıtlığı yaşayan sulak alanlarda matematiksel modelleme ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 55 sulak alanda ekoturizme yönelik yatırımlar yapılmıştır. Acarlar Longozu'nda 2018'den önceki eski tesisler, Bakanlığımızın geliştirdiği projeyle yenilendi. Yaklaşık 11 milyon 400 bin liralık yatırım gerçekleştirdik."

Bu yıl temanın "Şimdi Sulak Alanları İyileştirme Zamanı" olarak belirlendiğini aktaran Çokçetin, yalnızca sulak alanlar değil, ormanlar, akarsular gibi ülkenin tabii değerlerini koruma ve sürdürülebilir kullanımı için gayretle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- "Daha yaşanabilir dünya için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Acarlar Longozu'nun dünya genelinde nadir görülen tabiat alanlarından biri olması dolayısıyla, işletmesini koruma kollama dengesiyle yürüttüklerini vurguladı.



İklim değişikliğiyle su kaynaklarının azalması, orman yangınlarının çıkması, gıda güvenliği ve kuraklık gibi sorunların devam ettiğinin altını çizen Yüce, "Duyarlı hareket edilmediği sürece bu ulvi denge sarsılmaya devam ediyor. Sakarya olarak daha yaşanabilir dünya için çalışmalarımızı gündüz gece devam ettiriyoruz." şeklinde konuştu.

Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu ve DKMP 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından longozdaki kuş türlerine yönelik sunum gerçekleştirildi, "Sulak Alanlarımız ve Biyolojik Çeşitliliği" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Büyükşehir Belediyesince bisiklet hediye edildi.

Ortaokul öğrencilerinin kuş evi boyama etkinliği gerçekleştirdiği programda katılımcılar resim sergisini gezdi.

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen 22 yaban ördeği de longoza salıverildi.





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