Söğütlü Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Söğütlü Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Koray Oktay Özten'in başkanlığındaki toplantıda, geçen yıl hayata geçirilen çalışmalara ile 2023'te planlanan projeler konuşuldu.

Tarım ve Hayvancılık Kültür Spor Festivali'nin temmuz ayı içerisinde yapılması kararlaştırılan toplantıda Özten, ilçe merkezinde yapılan 600 metrekare kapalı alanı bulunan çok amaçlı yeni pazar yerinde altyapı çalışmalarına başladıklarını belirtti.









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