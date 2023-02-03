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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da karda mahsur kalan 10 araç kurtarıldı

AA

Sakarya'da karda mahsur kalan 10 araç kurtarıldı

​​​​​​SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde etkili olan karda mahsur kalan 10 araç, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde devam eden yağış nedeniyle Eski Yayla, Gonca ve Ağaççılar mahalleleri ile Ercova ve İnönü yaylalarında 10 araç yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Pamukova Belediyesi ekipleri, 10 aracı bulundukları yerden kurtardı.

Belediye Başkanı Güven Övün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yayla mahallelerimizdeki yoğun kar yağışı ve don tehlikesi sebebiyle 'gezinti' amacı ile yayla ve yüksek kesimlere çıkılmamasını rica ediyoruz." uyarısında bulundu.

​​​​​​​- Taraklı da beyaza büründü

Öte yandan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce (BMDTÖ) "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Taraklı ilçesinde de kar etkisini gösterdi.

Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakları, otantik sokakları, Yunuspaşa Camisi, el sanatları, yöresel lezzetleriyle her yıl çok sayıda turist ağırlayan Taraklı'da kar güzel görüntü oluşturdu. Yağış sonrasında mavi, sarı, kahverengi ve beyaz konaklar karla kaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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