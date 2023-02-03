Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 876 gram metamfetamin, 94 gram sentetik uyuşturucu, 37,5 gram eroin, 39 uyuşturucu hap, 1 kilo 60 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.