Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, 876 gram metamfetamin, 94 gram sentetik uyuşturucu, 37,5 gram eroin, 39 uyuşturucu hap, 1 kilo 60 gram esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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