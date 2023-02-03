Sakarya'daki böbrek hastası, Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişiden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da yaşayan börek hastası İlyas Yılmaz, Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişiden nakledilen organla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) böbrek yetmezliği nedeniyle iki yıldır tedavi gören 59 yaşındaki İlyas Yılmaz'ın doku uyumu, Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen ve organ bağışı yapılan hasta ile tam eşleşti.

Bursa'dan getirilen böbrek, başarılı operasyonla hastaya nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEAH Böbrek Nakli Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Necattin Fırat, tam doku uyumunun tek yumurta ikizlerinde görüldüğünü, anne baba bir kardeşler arasında bile çok nadir olduğunu belirtti.

Tam doku uyumu sayesinde nakil sonrası böbrek reddi olayının daha az yaşandığını anlatan Fırat, "Bursa'dan gelen haber üzerine, pazar günü hastamızın hazırlıkları yapıldı. Cerrahi ekibimiz başarılı operasyonla böbreği hastaya nakletti. Nakil bekleyen hastalarımız için doku uyumu çok önemli. Hastamız tam uyumlu böbrekle hayatına sağlıklı şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

Yılmaz da iki yıldır böbrek yetmezliği sıkıntısı çektiğini, 1 yıldır da haftada üç gün diyalize girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Diyalizden kurtulduğum için çok mutluyum, çok zor oluyordu, herkes çok ilgiliydi. Allah tüm hekimlerimizden, hemşirelerimizden, personellerimizden razı olsun. Bana ikinci hayatımı verdiler. İnşallah organ nakli konusunda vatandaşlarımız daha duyarlı olurlar, bizim gibi hastalara umut olurlar."





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