Futbol: Spor Toto 1. Lig

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

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Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Kemal Elmas, Serhat Sağır

Sakaryaspor: Furkan Köse, Kasongo, Burak Süleyman (Dk. 90+2 İsmail Erdoğan), Donkor, Nalepa (Dk. 78 Miloseviç), Hakan Yavuz (Dk. 61 İbrahim Has), Roshi (Dk. 78 Dimitrov), Grechyshkin (Dk. 90+2 Çağlayan Menderes), Bülent Uzun, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdullah Aydın, Bardhi, Melih İnan (Dk. 66 Rashad Muhammed), Mikail Okyar (Dk. 81 Anderson), Dembele, Erhan Kartal (Dk. 90+3 Muhammed Emin Sarıkaya), Haşim Arda Sarman, Taha Batuhan Yayıkçı, Bekir Karadeniz (Dk. 66 Eze), Erkam Reşmen

Goller: Dk. 45+6 (Penaltıdan) ve Dk. 90+7 Kasongo (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Dk. 83 Haşim Arda Sarman (Ankara Keçiörengücü)



Sarı kartlar: Dk. 23 Roshi, Dk. 78 İbrahim Has (Sakaryaspor), Dk. 54 Erhan Kartal, Dk. 90+3 Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü)





SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.





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