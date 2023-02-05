Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, iyi oyun ve galibiyet serisini devam ettirmek isteğiyle maça çıktıklarına dikkati çekti.

Maça hızlı başladıklarını, iki tane ciddi pozisyon bulduklarını fakat gole çeviremediklerini belirten Taşkın, "İlk devrenin bitimine doğru bir penaltı bulduk. Penaltı golüyle devreye moralli girdik. İkinci devre de istekli ve arzulu bir oyun vardı. Rakibimizin de pozisyonları vardı çünkü iyi bir takım. Son oynadığı 10 maçta 1 mağlubiyet almış. Oyuncularım bugün çok iştahlılardı, söylediğimiz her şeyi yerine getirdiler. Bu muhteşem seyircinin önünde güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum." dedi.









- Yılmaz: "Mücadeleci bir oyun oldu"



Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz da kötü hava koşulları ve zemine rağmen iyi bir maç olduğunu dile getirdi.

Penaltıdan yedikleri golle soyunma odasına mağlup girdiklerini anımsatan Yılmaz, "İkinci yarı bunu telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık, çok iyi de güzel top oynadığımızı düşünüyorum. Mücadeleci bir oyun oldu. Futbolcularımız çok çok iyi oynadılar, çünkü çok iyi hazırlanmışlardı. Bugün bizim için hayırlısı olan buymuş. Buradan puansız dönüyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu kaybettiğimiz puanları telafi eder, yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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