Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinden deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarına destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinden deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarına destek

AA

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinden deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarına destek

SAKARYA (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'dan arama kurtarma ekipleri sarsıntıdan etkilenen illere sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 8 personel, 4 araç, 2 enkaz arama kurtarma ve 1 kadavra köpeği ile AFAD Mobil Koordinasyon Tırı, deprem bölgesine hareket etti.

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ve birçok şehirde gerçekleşen deprem nedeniyle acil kurtarma ekiplerimizi bölgedeki kardeşlerimize destek olmak için gönderiyoruz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

- Bolu

Bolu'dan arama kurtarma çalışmalarına destek için İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ile 8 personel, 2 araç, 3 ambulans, 3 UMKE aracı ve 9 personel yola çıktı.

Çalışmalara katılacak UMKE ve sağlık personelinin konaklama çadırları ve ısıtma sistemleri yüklü 2 konteyner de bölgeye gönderildi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta ise Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibinden 80, AFAD'dan 10, Ereğli Belediyesinden 10, Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneğinden (ERİDAK) 5 ve UMKE'den de 28 kişi yardım için depremden etkilenen illere hareket etti.

- Karabük

Karabük AFAD İl Müdürlüğünden 8 personel ile 12 araç, İl Sağlık Müdürlüğünden 2 ambulans, 1 UMKE aracı, 1 UMKE lojistik aracı ve 12 personel, 1 Jandarma Arama Kurtarma timi, 2 araç ve 7 personel, Karabük Belediyesinden 1 kurtarma aracı ve 8 personel deprem bölgesine gitti.

- Bartın

Bartın'dan da deprem sonrası bölgedeki çalışmalara yardım edecek ekipler yola çıktı. Bu kapsamda, 1 UMKE ekibi, 2 ambulans ve 10 personel ile AFAD İl Müdürlüğü bünyesindeki 2 araç ve 10 kişilik ekip, çalışmalara katılıyor.

- Düzce

Düzce'den 9 AFAD aracı ve 20 ekip ile Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Merkezi deposundan çadır ve battaniye taşıyan araçlar deprem bölgesine gidiyor.

Şu ana kadar toplam 1500 çadır, 8 bin battaniye, hazır gıda malzemeleri ve mutfak aracı taşıyan tırlar depremzedelere ulaştırılmak üzere kentten ayrıldı.

Düzce Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinden şu ana kadar 110 kişilik ekip çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket etti.

- Kocaeli

Kocaeli'den 7 araç, 30 personel ve Mobil Afet Tırı, bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere yola çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Ekiplerimizi seferber ettik, tüm imkanlarımızla deprem bölgesinde hizmet vereceğiz. Rabb'im milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya´da yarın okullar tatil edildi 
YEREL HABERLER Sakarya´da yarın okullar tatil edildi 
Sakarya'da okullar yarın tatil edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da okullar yarın tatil edildi
Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
YEREL HABERLER Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
(Görüntülü) SAKARYA - KARASU?DA DEV DALGALAR SAHİLİ KAPLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAKARYA - KARASU?DA DEV DALGALAR SAHİLİ ...
Karasu´da dev dalgalar sahili kapladı 
YEREL HABERLER Karasu´da dev dalgalar sahili kapladı 
(Görüntülü)ARKADAŞININ EŞİNİN ATEŞLEDİĞİ TABANCAYLA YAŞAMINI YİTİREN GÜVENLİK GÖREVLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ARKADAŞININ EŞİNİN ATEŞLEDİĞİ TABANCAYLA ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Arkadaşının eşinin ateşlediği tabancayla yaşamını yitiren güvenlik görevlisi toprağa verildi  
YEREL HABERLER Arkadaşının eşinin ateşlediği tabancayla yaşamını ...
Sakarya'da 43 bin 930 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek
YEREL HABERLER Sakarya'da 43 bin 930 öğrenciye ücretsiz yemek ...
(Görüntülü)KAZADAN 10 SAAT SONRA BULUNMUŞTU, TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAZADAN 10 SAAT SONRA BULUNMUŞTU, TOPRAĞA ...
Sakarya'da eşinin arkadaşını kazara vurarak öldüren kadına adli kontrol
YEREL HABERLER Sakarya'da eşinin arkadaşını kazara vurarak öldüren ...
Kazadan 10 saat sonra bulunup hastanede ölen işletmeci toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazadan 10 saat sonra bulunup hastanede ölen ...
Sakarya Botanik Vadisi'nde üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin yüzde 90'ı ihraç edildi
YEREL HABERLER Sakarya Botanik Vadisi'nde üretilen tıbbi ve aromatik ...
Ormanda, arkadaşının eşinin ateşlediği tabanca ile yaşamını yitirdi 
YEREL HABERLER Ormanda, arkadaşının eşinin ateşlediği tabanca ile ...
(Görüntülü) SAKARYA - KAZADAN 10 SAAT SONRA YARALI BULUNDU, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAKARYA - KAZADAN 10 SAAT SONRA YARALI ...
Sakarya'da tabancayla vurulan kişi öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da tabancayla vurulan kişi öldü
Üniversite öğrencisine cinsel saldırıda bulunan minibüs sürücüsü için 12 yıl hapis istemi 
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisine cinsel saldırıda bulunan ...
Kazadan 10 saat sonra yaralı bulundu, hastanede yaşamını yitirdi 
YEREL HABERLER Kazadan 10 saat sonra yaralı bulundu, hastanede ...
Sakarya'da kaza yaptıktan 10 saat sonra yerde hareketsiz bulunan sürücü hastanede öldü
YEREL HABERLER Sakarya'da kaza yaptıktan 10 saat sonra yerde ...
Kocaali'nin tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap tanıtıldı
YEREL HABERLER Kocaali'nin tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap ...
Amatör futbolcuların bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Amatör futbolcuların bulunduğu araç kaza yaptı: 6 ...
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ...
Sakarya'da devrilen otomobildeki Karasu Aziziyesporlu 6 futbolcu yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da devrilen otomobildeki Karasu Aziziyesporlu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.