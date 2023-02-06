Anadolu Otoyolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Ökkeş Arslan Ş. (51) idaresindeki 34 EBR 546 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yöne giden Muhammed K. (31) yönetimindeki 31 YN 9152 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazanın etkisiyle savrulan 31 YN 9152 plakalı araç, Sapanca yol ayrımındaki bariyere çarparak devrildi.



Kazada yaralanan Sinan K. (24) ve Oğuzhan K. (20), sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet ile Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.



Ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



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