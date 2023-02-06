SATSO'dan kullanılmayan tüplü ısıtıcıların deprem bölgesine gönderilmesi çağrısı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), vatandaşlara, kullanmadıkları tüplü ısıtıcıları afet bölgesine gönderilmesi için kendilerine iletmeleri çağrısı yaptı.

SATSO'dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili ciddi şekilde etkileyen depremin tüm Türkiye'yi yasa boğduğu belirtildi.

Yetkililerle geçilen irtibat sonucu bölgede tüplü ısıtıcı ihtiyacı olduğunun aktarıldığı açıklamada, ısıtıcıların yetersizliği nedeniyle Sakarya halkından evlerde kullanılmayan ısıtıcıları bölgeye göndermeleri istendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, "Depremin acısını yaşamış şehir olarak Sakarya halkının evlerde kullanılmayan tüplü ısıtıcılarını (katalitik) SATSO ile irtibata geçerek afet bölgesine göndermesini rica ediyoruz. Birlik zamanı, Sakarya iş dünyası olarak hep birlikte afet bölgesine yardım etmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların "888 30 00" numaralı telefonla iletişime geçebileceği, "0531 892 01 68" Whatsapp hattına konum atanların ısıtıcılarının ise SATSO tarafından evlerinden alınacağı kaydedildi.





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