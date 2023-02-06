Sakarya İHH'den deprem bölgesine yardım çağrısı

Deprem nasıl oluşur ve neden olur?

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SAKARYA (AA) - Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yardım çağrısı yaptı.

Sakarya İHH'den "Deprem bölgesine acil yardım" başlığıyla yapılan çağrıda, "Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için acil yardımlarınızı bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gıda paketi, un, su, battaniye, mat, çadır ve kışlık kıyafetlerin ihtiyaç malzemeleri arasında olduğu anlatılan açıklamada, derneğe ait banka hesap numaralarından maddi yardımların ulaştırılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, kullanılmamış ve temiz battaniye ile kışlık kıyafet yardımlarının, derneğin kent merkezindeki şubesine teslim edilebileceği kaydedildi.





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