Gölcük depremini yaşayan Sakaryalılardan depremzedeler için kan bağışı seferberliği

SAKARYA (AA) - Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki depremde yıkımı yaşayan Sakaryalılar, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kan bağışı için Kızılay Kan Merkezleri'nde yoğunluk oluşturdu.

Kent sakinleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası bağış yapmak için Serdivan ilçesindeki Kızılay Kan Merkezi'ne akın etti.

Uzun kuyrukların oluştuğu merkezde bağış yapan Yavuz Toçoğlu, AA muhabirine, devletin deprem bölgesi için yardımlarını hızlı şekilde yaptığını belirterek, "Biz de buna elimizden geldiği şekilde nasıl yardımcı oluruz diye kan vermeye geldik. Onun dışında bağışlar yaparak devletimizin, milletimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Allah, ölenlere rahmet, yaralılara şifa nasip etsin." dedi.

Toçoğlu, 1999 Gölcük depremini yaşadığını ifade ederek, "Allah bir daha yaşatmasın, çok büyük afet. Tarifi mümkün değil. Allah ülkemizi muhafaza etsin, devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Yiğit Arın da çok üzüldüklerini dile getirerek, "Orada olması bir şey ifade etmiyor, ha burada ha orada, elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Bugün kan verdik, yarın ne gerekiyorsa maddi destek vereceğiz. Ülkemizin, vatandaşlarımızın her türlü yanındayız. 1999'daki depremi burada yaşadık, onu bildiğimiz için daha duyarlı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türk Kızılay tarafından Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırda da kan bağışı yoğunluğu yaşandı.



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