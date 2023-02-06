Sakarya'da şiddetli rüzgar nedeniyle 10 iş yeri zarar gördü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle sahil kesimindeki 10 iş yerinde hasar oluştu.

Bölgede etkisini artıran şiddetli rüzgarın ardından dalga boyunun yükselmesiyle Yeni Mahalle mevkisindeki yürüyüş yolları sular altında kaldı.

Sahil kesimindeki 10 iş yeri dalgalar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle zarar görürken, kaldırımlarda çökmeler yaşandı.



Yeni Mahallesi Muhtarı Ali Beyaz, gazetecilere, Sakarya Nehri ağzındaki mendireğin tamamlanamaması nedeniyle fırtınanın, mahalleye ve nehir üzerindeki restoranlara zarar verdiğini söyledi.

Üç yıldan beri çökme meydana gelen yürüyüş yolunun tamamen çökme riskiyle karşı karşıya kaldığını anlatan Beyaz, "Hava şartları olumsuz devam ederse bölgeye girmek mümkün değil. Kıyı kesimindeki evlerin de altı oyuluyor. Acilen müdahale edilmesi gerekiyor." dedi.

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