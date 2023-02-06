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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgesine yardım çağrısı

AA

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'den deprem bölgesine yardım çağrısı

SAKARYA (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da ayni ve nakdi yardım çalışması başlatıldı.

Sakarya Valiliğinden, "Ayni Yardım Kampanyası" başlığıyla yapılan çağrıda, afet bölgesine bağışta bulunmak isteyen vatandaşların bağışlarını ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına ya da Kaymakamlıklara teslim etmeleri istendi.

İlçelerde toplanan ayni bağışların koordinasyonunu SYD Vakıflarında sağlanacağı aktarılan açıklamada, "Yine ayni bağışta bulunmak isteyen kurumsal firmalarımızın sevkiyatların yönlendirilmesi konusunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün '0264 251 35 29' nolu çağrı merkezi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Ayni bağışlar konusunda dikkat edilmesi gereken hususların da yer aldığı açıklamada, son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmaması gerektiği vurgulandı.

İkinci el ve kullanılmış malzeme bağışı yapılmaması gerektiği açıklamada, eldiven, mont, bot, bere, yatak, tüplü katalitik soba, tüp, çocuklar için mont, kışlık giysi, battaniye, powerbank, gıda kolisi, konserve, çocuk bezi, çocuk maması, kadın pedi, temizlik hijyen malzemesinin öncelikli kabul edilecek bağışlar arasında yer alıyor.

- SATSO'dan yardım seferberliği

Bu arada, kentte Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) öncülüğünde bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu, depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı. Nakdi yardımların, SATSO'nun "TR120001002117295163956378" nolu iban numarasına yapılabileceği belirtildi.

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesince yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında vatandaşlardan gelen yardımlar, SASKİ Teknik Birimler Spor Salonu'nda ekiplerce toplanıyor. Daha sonra tırlara yüklenen ihtiyaç malzemeleri, depremden etkilenen illere gönderiliyor.

- Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren gerek telefon ile arayarak gerek sosyal medya üzerinden depremden etkilenen vatandaşlara ayni ve nakdi yardım yapma talebi iletildiği bildirildi.

Talepler karşısında yapılan değerlendirmede, özellikle battaniye, katalitik soba, gıda, giyim, hijyen maddeleri gibi ayni yardımların İzmit ilçesi eski Gölcük yolunda bulunan CARREFOURSA binasında Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce kurulan birim tarafından toplanacağı, AFAD ve Acil Durum Başkanlığının talimatları doğrultusunda depremden etkilenen illere sevkinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, nakdi olarak da AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan kampanyaya destek vermek isteyenlerin, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebileceği ve ilgili hesap numaralarına bağış yapabileceği aktarıldı.

- Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara acil ulaştırılmak üzere mont, bot, bere, eldiven gibi kışlık kıyafetin yanı sıra battaniye, çocuk bezi ve maması, hijyenik malzeme, gıda kolisi, tüplü katalitik soba gibi malzeme desteği için ayni yardım kampanyası başlatıldığı kaydedildi.

Vatandaşların kullanılmamış malzeme desteklerini Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) veya Akçalı köyündeki Aytim Kivi Deposu'na teslim edebilecekleri de ifade edildi.

- Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere battaniye, kışlık kıyafet, su, çocuk bezi, hijyenik malzeme, kuru gıda, ısıtıcı, yorgan ve mont desteği sağlanacağı bildirildi.

Kullanılmamış olan malzeme desteklerinin Valilik, Kaymakamlıklar SDY Vakfına, il ve ilçe gençlik merkezlerine, spor tesislerine, yurt müdürlüklerine, köy ve mahalle muhtarlıklarına getirilebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Depremde zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için Valiliğimiz koordinasyonunda nakdi yardım kampanyası başlatılmıştır. Nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü Ziraat Bankası Karabük Şubesi nezdinde bulunan TR640001000425785653585001 nolu insani yardım hesabına bağışta bulunabilirler."

- Zonguldak

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle Zonguldak'tan deprem bölgesi için toplanacak nakdi yardımlar AFAD adına "Zonguldak Valiliği İnsani Yardım Hesabı TR15 0001 0001 3130 8801 1950 26" iban numaralı Ziraat Bankası hesabında toplanacağı bildirildi.

Ayni yardımların Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde Zonguldak Valiliği SYDV'ye teslim edileceği aktarılan açıklamada, ifadelere yer verildi:

"Ayni bağışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar; son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır. İkinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmamalıdır. Öncelikli kabul edilecek bağışlar eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysisi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, çocuk maması, kadın pedi, temizlik hijyen malzemesi, yağmurluk, çizme. Ayni ve nakdi yardımlar ilçelerde kaymakamlıklarca koordine edilip nakdi yardımlar Zonguldak Valiliği İnsani Yardım Hesabına, ayni yardımlar Zonguldak Merkez SYDV'ye teslim edilecektir. Kamu kurumları, hayırseverler, sivil toplum kuruluşları ve yardım etmek isteyen vatandaşlar nakdi yardımları verilen hesaba, ayni yardımlarını SYDV'ye yapacaklardır."

- Bolu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren gerek vatandaşların yoğun olarak ayni ve nakdi yardım yapma talebinde bulunduğu bildirildi.

Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşların özellikle battaniye, katalitik soba, gıda, giyim, hijyen maddeleri gibi ayni yardımlarını Bolu Valiliği önünde AFAD tarafından kurulan çadırlara yapabileceği kaydedildi.

Nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşların ise Bolu Valiliğinin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında yayınlanan hesap numaralarına para gönderebileceği ifade edildi.

Yapılan açıklamanın ardından valilik önüne kurulan yardım çadırına çok sayıda vatandaş giyecek ve yiyecek maddesi ile temizlik malzemesi getirdi.

- Lise öğrencisi okul harçlığını bağışlamak istedi

Lise öğrencisi, Ahmet Otacıoğlu, okul harçlığını depremden etkilenen vatandaşlara göndermek için Bolu Valiliği önünde bulunan yardım çadırına geldi.

AFAD yetkilileri Otacıoğlu'na nakdi yardım kabul edemediklerini belirterek, hayırsever öğrenciyi bankadan para göndermesi için yönlendirdi.

Otacıoğlu, AA muhabirine, soğukta kalan insanlar için yardımda bulunmak istediğini belirterek, "Soğukta kalan kardeşlerime yardımımız bulunsun. Biz de Bolu'dan yardım yapmak istiyoruz. Bizim de bir desteğimiz olsun istedik. Ben de bu nedenle bugünkü okul harçlığımı harcamadım. Harçlığımı soğukta kalan kardeşlerime göndermek istiyorum." diye konuştu.

- Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, depremle ilgili yardımların koordinasyon içinde yapılması için, Vali Cevdet Atay başkanlığında, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda yardımların AFAD koordinesinde tek elden toplanması, nakdi yardımların AFAD hesaplarına, ayni yardımların ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılmasının kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır. İkinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmamalıdır. Eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi ve çocuk maması."


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