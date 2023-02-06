Sakarya'dan 43 iş makinesi deprem bölgesine gönderildi

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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SAKARYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Sakarya'dan 43 iş makinası yola çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Kahramanmaraş ve çevre illeri etkileyen depremlerin ardından 43 iş makinasını bölgedeki enkaz çalışmalarına katılmak için yolcu etti.

Ekrem Yüce, bu acı felaketin hep birlikte üstesinden gelecek, yaraları hep birlikte saracaklarını belirtti.

Araçların yola çıktığını bildiren Yüce, "Bu acıyı en iyi biz anlarız. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün ülke olarak tek vücut olduk. Rabbim beterinden korusun, ülkemize ve milletimize böyle acılar yaşatmasın. Mobil yardım tırımız, arama kurtarma köpeklerimiz ve ekip arkadaşlarımız yola çıktılar. Ayrıca hemşehrilerimizin katkılarıyla destek kampanyamızı başlattık. Tırlarımızı yüklüyoruz. Vatandaşlarımızı SASKİ teknik birimlere yardımlarını ulaştırmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı sahasında hazırlanan iş makinelerini bölgeye yolcu ettiklerini aktaran Yüce, “Kamyon, JCB, paletli ekskavatör, kazıyıcı gibi 43 farklı aracımız bölgedeki enkaz çalışmalarına yardımcı olmaları için yola çıktı. İnşallah bu acı felaketin hep birlikte üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız." değerlendirmesinde bulundu.





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